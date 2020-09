FC Emmen sluit oefencampagne met goed gevoel af

Na een moeizame voorbereiding heeft FC Emmen de laatste testcase voor de start van de competitie, volgende week zondag tegen VVV, positief afgesloten. In Enschede speelde de Drentse ploeg zeker een uur lang zeer verdienstelijk tegen FC Twente. Na een 0-1 ruststand eindigde het duel in de Grolsch Veste in 1-1.

FC Emmen speelde, behoudens een fase van zo'n tien minuten met veelvuldig onnodig balverlies, een prima eerste helft. De mannen van Lukkien kregen in één helft meer uitgespeelde kansen dan in de gehele voorbereiding tot nu toe bij elkaar. Nikolai Laursen was de eerste die mocht aanleggen, maar de Deen schoot met zijn zwakke rechterbeen in het zijnet. Vervolgens dook Caner Cavlan gevaarlijk op in de zestien, maar de linksback wilde fraai met de hak scoren, waar hij de bal beter had kunnen afleggen op Marko Kolar.

Marko 'Goalar'

De Kroaat kreeg na zo'n 25 minuten wel de bal, uit een corner van Cavlan, en knikte met het hoofd ongehinderd raak: 0-1. Op dat moment had Twente ook al twee kansen gehad. Met name Vaclav Cerny had moeten scoren, maar hij schoot na een foute pass in de opbouw van Keziah Veendorp, naast. Verder was het Emmen dat domineerde in de Grolsch Veste en via Miguel Araujo (kopbal naast) en Michael de Leeuw (die Kolar over het hoofd zag) was de Drentse club nog genadig voor de ploeg van trainer Ron Jans waardoor de ruststand 0-1 was.

Door een goal van Cerny kwam FC Twente een kwartier na rust op gelijke hoogte. Zijn afstandsschot leek houdbaar, maar Telgenkamp kreeg zijn hand net niet voldoende achter de bal. De dreiging bleef daarna van de thuisclub, maar zonder groot gevaar. Al moest Telgenkamp nog wel één keer redden op een schot van invaller Alexander Jeremejeff. Aan de andere kant kreeg Sergio Peña twee keer de mogelijkheid om de 1-2 te scoren, maar zijn inzetten waren te slap om doelman Joël Drommel in verlegenheid te brengen en zo bleef het bij 1-1.