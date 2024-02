Boswachter waarschuwt voor paddentrek: 'Je wil geen spoor van platte padden'

Stoeprandjes

Het advies is daarom om, zeker bij bovengenoemde omstandigheden, rustig te rijden. Zelf je handen uit de mouwen steken kan ook, benadrukt Bleijs. In zijn voormalige woonplaats Den Haag zag hij hoe vrijwilligers padden opvingen in emmers en in veilige omgeving uitzetten. Zeker als padden een soortgenoot meenemen op de rug, loert er gevaar. "Dan is het lastig om stoepranden op te komen. En die heb je in Den Haag nogal veel."