Bartje woonde in Drenthe, maar waar precies?

Bartje woonde dus op loopafstand van Assen. De Lange Jammer was geen straat of buurtje, maar een gebouw. Historicus Bertus Boivin zei daar eerder het volgende over: "Het was feitelijk een lang gebouw met daarin allemaal eenkamerwoningen op een rij. Er was een losse wc bij in een houten hokje en achter was vaak een moestuintje." De Lange Jammer in Assen lag op de plek waar nu de wijk Kloosterveen is gebouwd. Er is in het landschap niets meer van terug te zien.