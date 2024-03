Lydia woont met haar ouders in Zuidlaren, maar mag woning niet splitsen: 'Vind ik frustrerend'

In de meeste gemeenten in Drenthe is het aantal woningsplitsingen niet meer dan een handjevol per jaar. Vaak haken initiatiefnemers al voor het aanvragen van een vergunning af. Zo merkt de gemeente Aa en Hunze dat 'een idee in veel gevallen door de initiatiefnemer niet verder wordt gebracht'.

Voorbeelden van regels

Initiatiefnemers geven de pijp aan Maarten vanwege de eisen waaraan ze moeten voldoen om de woning te mogen splitsen. Eisen die in iedere gemeente ook nog eens anders zijn. Zo mogen schuren vaak niet worden omgebouwd tot woning, tenzij deze aan het huis vast zit.

En zo moet een mantelzorgwoning na tien jaar of direct na het overlijden weer afgebroken worden. Ieder voorstel moet door de brandweer worden goedgekeurd op brandveiligheid en dat loopt in de papieren. Ook is parkeergelegenheid op het erf voor beide woningen vaak een vereiste. Daarnaast maakt het aantal vierkante meters van de bestaande woning uit om te mogen worden gesplitst.

Welke gemeente is het meest soepel?

Als initiatiefnemer kun je het best in Noordenveld en De Wolden wonen. Daar mag een woning vanaf een oppervlakte van 110 vierkante meter worden gesplitst. In Aa en Hunze, Tynaarlo en Westerveld ligt dat minimum op 200 vierkante meter.

Voor Franke is het zuur. Zij ziet haar wens in het water vallen. "Het is te veel en te intensief om dit door te zetten. Ik denk niet dat de ambtenaren die ermee te maken hebben het niet goed doen, maar ik denk eerder dat de wet- en regelgeving versoepeld moet worden."