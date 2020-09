Interesse in wethoudersposten in Hoogeveen: 'Ze komen overal vandaan'

Baltes en Korthuis worden in ieder geval geen wethouder in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Roy Schutte)

Officiƫle kandidaten zijn er nog niet, maar interesse is er zeker in het wethouderschap in Hoogeveen. Op 8 oktober moet er een zakencollege zitten met vier nieuwe wethouders.

"Ik heb ze niet geteld, maar vanaf het moment dat bekend is dat er een zakencollege komt, komen er mensen die zich melden en die zeggen: ik heb wel interesse." Dat zei Johan Baltes, een van de twee informateurs in Hoogeveen, in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Ze komen overal vandaan, niet alleen uit Hoogeveen en omstreken", zegt Baltes. "Het helpt wel als je weet hoe het er in Hoogeveen, lees Drenthe, aan toegaat. Het is geen must, maar het helpt wel." Sinds vrijdag staat de vacature voor nieuwe wethouder online.

Schone lei

Baltes was samen met Sandra Korthuis verantwoordelijk voor het rapport 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen', dat afgelopen zomer werd opgesteld om Hoogeveen uit de politieke en financiële malaise te halen. Na het vertrek van Gemeentebelangen-wethouders Van der Heide en Slomp, vertrekken ook Giethoorn (CDA) en Vos (ChristenUnie). Het nieuwe college wordt gevormd door burgemeester Loohuis en vier nieuwe wethouders die worden gekozen op basis van kennis en niet op politieke kleur.

Het was een flinke klus om het rapport op tijd af te hebben voor de raadsvergadering van 27 augustus. Meteen werden de informateurs verzocht om de gemeente bij te blijven staan de komende maanden. Baltes moet zorgen dat er op 8 oktober een nieuw team staat, samen met een selectiecommissie. Korthuis moet zorgen dat het nieuwe college meteen aan de slag kan, na 8 oktober is zij nog een week beschikbaar om de nieuwelingen in te werken en (financiële) dossiers over te dragen.

"Het is weer een ambitieuze planning", constateert Baltes, die zichzelf rasoptimist noemt. "Het zou maar zo kunnen dat we 8 oktober ook gaan halen. Dat is ook de inzet, maar het is heel strak. We weten niet of we het proces probleemloos doorkomen", houdt hij een slag om de arm.

"Er moeten ook voldoende goede kandidaten boven komen drijven. Ook van belang is dat de vier nieuwe wethouders en burgemeester een goed team worden. Dat is onvoorspelbaar, we doen alles aan de voorkant om te zorgen dat het zo is. Of dat ook zo is zal op het laatst blijken, dat zit achter in het traject."

Zelf wethouder?

Met twee ervaren bestuurders die de gemeente de afgelopen maanden hebben doorgrond, ligt de vraag voor de hand of ze zelf geen wethouder kunnen worden. "Ik ben niet beschikbaar", is Korthuis duidelijk. "We hebben de weg geplaveid voor nieuwe verhoudingen, ik denk niet dat het goed is als wij dan die rol van wethouder gaan vervullen."

Voor Baltes geldt hetzelfde. "Ik vind het niet kies als je hier zelf mee bezig bent, om jezelf dan in zo'n positie te manoeuvreren. Sandra heeft al bewezen dat ze een goede wethouder kan zijn (in Rotterdam, red.), voor mij geldt dat niet. Het is ook een heel ander vak. Het is niet mijn ambitie om wethouder in Hoogeveen te worden. Of elders", zegt hij met nadruk op die laatste woorden.

