Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het weekend na carnaval kan voor sommigen misschien reden zijn om het even wat rustiger aan te doen. Voor wie toch nog even het huis uit wil, is er uiteraard weer genoeg te doen in onze provincie. Er zijn onder andere headbangers, er komt een feest voor senioren en je kunt mollen tellen. Hieronder lees je wat je in onze provincie kunt doen dit weekend.

Headbangers in Hoogeveen

We trappen het weekend op verwoestende wijze af. Want fans van metal komen zaterdagavond vanaf 20.00 uur in Het Podium in Hoogeveen helemaal aan hun trekken met de provinciale voorronde van de Metal Battle. Opkomende bands kunnen zichzelf hier bewijzen door een verpletterende indruk achter te laten.

Muzikanten van Bad Standing, Over The Coke, Traversus en Unmaker strijden om een felbegeerd plekje in de halve finale van de Metal Battle. Die vindt plaats op 22 maart in het Groningse Simplon.

Voetjes van de vloer met senioren

We blijven nog even in de swingende sferen. Het hele weekend is het namelijk feest in Havelte op het weiland achter Loosweg 1. Op 'Tentfeest Brugwachter', dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden, spelen bands uit verschillende genres voor jong en oud. Vrijdag wordt afgetrapt met Nederlandstalige muziek, terwijl zaterdagavond liefhebbers van rockmuziek uit de jaren zeventig hun hart kunnen ophalen. Ook popmuziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig passeert de revue. Tussendoor, op zaterdagmiddag, zijn oude brommers en motoren te bezichtigen.

In het bijzonder wil de organisatie aandacht schenken aan senioren. In samenwerking met Woonzorgcentrum De Molenhof Havelte en Woonzorg Sanniek is het de bedoeling de ouderen zondag naar de feesttent te halen. "De senioren zijn vaak een vergeten groep bij dergelijke evenementen", zegt organisator Koop Jan Martens. Hij hoopt hun te vermaken met oudhollandse spelletjes en muziek van een volkszanger. Toegang dan is gratis.

Mollen tellen

Ben je niet zo'n feestganger, dan kan je jezelf misschien nuttig maken door buiten mollen en molshopen op te sporen. Want de Zoogdiervereniging roept mensen op mee te doen aan de zesde editie van de jaarlijkse mollentelling om zo een beeld te krijgen van hoeveel mollen er in Nederland leven. De mol die je spot zaterdagavond op televisie spot in Wie is de Mol? telt niet mee. Vorig jaar hebben 4.800 tellers bijna 68.000 waarnemingen doorgegeven.

Mollen of molshopen die in de eigen tuin zijn gespot, kunnen worden doorgegeven via tuintelling.nl. Mensen die waarnemingen in het wild doen kunnen deze melden op telmee.nl of het speciale mollenmeldpunt van waarneming.nl.

Kleding ruilen

Heel wat anders: in De Nieuwe Kolk in Assen houdt jongerenpanel Oui We zondag een kledingruil, met als doel duurzaamheid ter sprake te brengen. Voor ieder kledingstuk dat je inlevert, mag je een ander kledingstuk mee naar huis nemen. Daarnaast zijn er verschillende workshops te volgen over het repareren of 'pimpen' van kleding.

Het jongerenpanel Oui We, bestaand uit 16 tot en met 22-jarigen, bedenkt en organiseert evenementen met een maatschappelijke meerwaarde voor hun leeftijdsgenoten. Kleding ruilen kan van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Uienballen

Voor nog iets jongere doelgroep is er zondag ook wat leuks te doen. Kinderen kunnen namelijk bij het Boomkroonpad in Drouwen uilenballen uitpluizen. Voor 1 euro kunnen zij ontdekken wat de uil gegeten heeft. Want de uil eet zijn prooi weliswaar met huid en haar op, maar hij poept niet alles uit. De onverteerde delen braakt hij uit in een vorm van een braakbal.

De opbrengst gaat naar het dierenasiel in Beilen. De activiteit wordt gehouden door Kids4Dieren, de jeugdclub van het dierenasiel in Beilen.