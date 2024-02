Doek valt definitief voor stadsboerderij in Rensenpark Emmen

De stadsboerderij in het Emmer Rensenpark heeft de deuren definitief gesloten. De boerderij verkeerde al langer in financieel zwaar weer.

Op sociale media schrijven de beheerders van de stadsboerderij: "We hebben het afgelopen jaar gekeken hoe we toch een voor de stichting betaalbare oplossing konden vinden. Helaas zijn wij als stichting en gemeente niet samen kunnen komen en hebben we vandaag Akka's Stadsboerderij definitief gesloten."