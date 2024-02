Bowlingtalent Milan (15) uit Rolde traint voor EK: 'Ik gooi wel eens met te veel kracht'

BOWLING - Milan Kunst uit Rolde heeft tien jaar ervaring op de bowlingbaan, en dat terwijl hij pas 15 jaar oud is. Alle uren training betalen zich uit, hij mag naar Helsinki voor het Europees Kampioenschap.

"Ik ben bijna elke dag aan het trainen", zegt Milan, tijdens zijn training in Assen. Tijd voor andere dingen heeft hij eigenlijk niet. Behalve voor school, want dat moet wel goed blijven gaan, zegt zijn moeder Jannita die bij de training aanwezig is.

Vandaag staan er spares op het programma. Milan: "Deze training duurt anderhalf uur. En ik heb ook trainingen die 2 of 3 uur duren." Belangrijk is een meer ontspannen zwaai te krijgen. "Want ik gooi nog wel eens met te veel kracht."

Bowlingvirus

Via vader Marcel raakte Milan op zijn vijfde besmet met het bowlingvirus, eigenlijk mocht hij pas op zijn zesde de baan op. Toen hij een keer aan het kijken was, lag op tafel een papier met 'Kom jeugdbowlen'. "En dat deed ik, zo'n tien jaar geleden."

Milans vader heeft de bowlingballen inmiddels opgeborgen en vormt nu samen met moeder de fanatieke fanclub. "Ik heb niet op dit niveau gebowld, hij is zeker beter", zegt hij trots. "Het heeft lang geduurd voordat 'ie mijn record verbeterd heeft. Inmiddels is dat wel gebeurd, dat was ook wel echt een doel voor hem." Sterker nog, Milan heeft inmiddels een 300 gegooid, 12 strikes op rij dus. De hoogste score in de bowlingsport. "Dat is mij nooit gelukt."

Knokken

Niet zo gek dus dat de jonge Rolder bij de top van Nederland hoort. Begin december kreeg hij te horen dat hij was geselecteerd voor het EK in Finland. "Dat was een heel mooi moment. Ik ben er heel blij mee", zegt Milan. Nu is het geld inzamelen geblazen, via onder andere crowdfunding. Omdat bowlen geen olympische sport is wordt de reis naar Finland niet vergoed door sportkoepel NOC*NSF.

"Mijn kansen op EK? De Scandinavische landen zijn wel echt veel beter. Maar we gaan ons best doen om mee te knokken met die jongens. Dat kan ook, al wordt het wel lastig. Maar we kunnen het", klinkt het hoopvol.

Amerika

En ook na het EK zijn er dromen te verwezenlijken. "Amerika is mijn droom, om daar te trainen. Dat is echt hét bowlland." In Nederland is de sport klein. "Jammer dat het niet zo populair is. Het zou leuk zijn om met meer jongens te kunnen trainen."