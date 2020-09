FC Emmen vindt bevestiging in Enschede, al wordt roep om balvaste spits groter

De Drentse club, met de steeds fitter wordende Marko Kolar, Sergio Peña en Nikolai Laursen in de basis, was lange tijd de baas in de Grolsch Veste en spoelde het nare gevoel van de voorgaande oefenduels aardig van zich af.

"Met het spel van het eerste uur kunnen we verder", aldus Keziah Veendorp. "In de tweede helft, met name in het laatste half uur, worden we ter ver teruggedrongen. Dat moet beter. We moeten langer kunnen domineren, want nu is het lijntje tussen een resultaat en helemaal niets nog te dun."

Uitblinker gisteravond in de Grolsch Veste was Simon Tibbling. De middenvelder van FC Emmen, die deze zomer overkwam van Brøndby IF, had zich ondanks het slechte spel van zijn club nog geen moment zorgen gemaakt. "Nee, je weet dat dat kan gebeuren in oefenduels. Het ritme en het wennen aan elkaar heeft soms wat tijd nodig. Bovendien misten we in veel duels toch wel bepalende spelers, vooral voorin. Toch maakten we elke wedstrijd wel stapjes en daar gaat het uiteindelijk om in de voorbereiding. Nu is het nog een week tot de competitiestart en daar kijken we echt naar uit."

Tibbling, die de afgelopen wedstrijden vanwege een spierblessure van Sergio Peña noodgedwongen als aanvallende middenvelder moest fungeren, stond tegen FC Twente weer op zijn vertrouwde positie als verdedigende middenvelder. "Daar ben ik inderdaad op mijn best. Ik mis de absolute snelheid om achter de spits te spelen. Gelukkig is Sergio weer terug om die plek in te vullen. Hij is echt een speciale voetballer."

Dick Lukkien concludeerde na afloop tevreden dat zijn ploeg tegen FC Twente de beste oefenwedstrijd van de voorbereiding speelde. "Een uur lang, behoudens een fase van tien minuten met een paar keer knullig balverlies, konden we Twente terugspelen op eigen helft. We willen voetballend bij de goal komen. Dat moet je tempo hebben zonder bal en lef hebben aan de bal en in combinaties en dat hadden we, al hadden we nog wel iets meer dreiging in de diepte kunnen hebben. Toch had de voorsprong bij rust groter moeten zijn dan de 1-0."

Naast het voetbaltechnische gedeelte was Lukkien ook blij dat zijn belangrijke spelers weer een flinke stap hebben gezet in het proces om fit te worden. "Kolar en Peña speelden negentig minuten en Laursen bijna tachtig. We worden fitter en daardoor gaan we ook beter voetballen."

Een lange, sterke, balvaste spits

In het laatste half uur moest zijn ploeg wel ver terug en was er van dreiging van Emmen-zijde geen sprake meer. In die laatste fase werd, niet voor het eerst in de voorbereiding, duidelijk dat Emmen een sterk aanspeelpunt mist. "Dat is ook zo", aldus Lukkien. "Als je niet meer via het middenveld naar voren kunt komen is het handig als je een balvaste speler hebt die je met een lange bal aan het werk kunt zetten. Of we de prioriteit nu gaan verleggen van een behendige linkerspits naar een lange, sterke centrumspits? Beide kan toch ook.."