Vluchtelingenboten in Meppel vertrekken en maken plaats voor één grotere

Voor beide boten loopt het contract met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) eind volgende maand af. "De boten moeten sowieso weg", zegt burgemeester Richard Korteland. "Ze zijn toe aan een keuring en onderhoudsbeurten." Sinds 2021 ligt de eerste boot met vluchtelingen in Meppel, bij de brandweerkazerne. Een jaar later kwam daar een tweede boot bij, bij de Sethehaven.

Nieuwe boot

De burgemeester wijst daarbij ook op de spreidingswet die onlangs van kracht is gegaan. In deze wet staat hoeveel vluchtelingen de provincies en gemeenten moeten opnemen. Voor Drenthe gaat het om 2.691 opvangplekken voor asielzoekers, en voor Meppel gaat het om 193.

"We komen met de nieuwe boot dus net een opvangplek tekort om te voldoen aan de wet. Dus gaan we kijken hoe we daar wel aan kunnen voldoen", aldus Korteland. De nieuwe boot blijft voor in ieder geval twee jaar liggen. Omwonenden, en voornamelijk de omliggende bedrijven, zijn ingelicht.