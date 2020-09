Oud-wielerprof Tom Boonen op TT Circuit: Ik wil ooit Le Mans rijden

"Ik ben nu drie jaar bezig met deze proto-type-wagens. Maar ik race al tien jaar. Vorig jaar heb ik mijn eerste titel in de Supercar Challenge gehaald. Ik heb inmiddels al heel wat overwinningen achter m'n naam en vandaag zijn wij hier om de Supercar Challenge en de Belcar Endurance te winnen", zegt de oud-wielerprof met overtuiging.

Als renner werd hij in 2005 wereldkampioen. Maar bovenal was hij de koning van het voorjaar. Hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix. Maar ook in de race-auto staat hij inmiddels z'n mannetje.

'Over een aantal jaren Le Mans rijden'

"Ik ben pas competitie gaan rijden toen ik gestopt ben met wielrennen. Daarvoor heb ik m'n race-licentie gehaald en deed ik vooral mee aan track-days. Maar in verband met de verzekering mocht ik toen nog geen wedstrijden rijden. En daarnaast is het zo dat je maar één ding honderd procent kan doen. Dus als je topsporter bent, moet je dat goed doen. Toen was het racen nog een hobby maar nu is het wel echt serieus geworden. We hebben met ons team de ambitie om over een aantal jaren Le Mans te rijden. We groeien gestaag en voor mij is het belangrijk om nog een mooie sportieve uitdaging te hebben."

Fit

Vijf keer per week traint hij nog om fit te blijven. "Die wagentjes waarin wij rijden zijn heel fysiek. Daarvoor moet je goed in orde zijn. Ik fiets af en toe nog, ik loop en ik fitness. Ik blijf sportief nog wel goed bezig en ik heb het ook nodig voor mezelf om fit te zijn", verklaart Boonen.

Harde crash

Samen met Sam Dejonghe vormt hij een duo in het Belcar Endurance kampioenschap. Het is een wedstrijd over een uur waarbij halverwege van coureur moet worden gewisseld. De Jonghe bijt het spits af. En net als Boonen klaar staat om het stuur over te nemen, worden de coureurs verrast door een fikse regenbui. Dejonghe crasht hard. Gelukkig kan hij snel uit z'n auto komen want nog geen minuut later wordt de auto van Boonen en Dejonghe hard geraakt door een collega. Boonen komt niet meer in actie, maar zal vandaag revanche nemen.

Programma

13.33 uur: Race 2 DTM

15.15 uur: Supercar Challenge (met Tom Boonen)

16.35 uur: Belcar Endurance Championship (met Tom Boonen)

Kaarten zijn tot 12.00 uur alleen online te koop. In verband met corona zijn de kassa's op het TT Circuit gesloten.