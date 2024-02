Assen zet deur open voor nieuw TT Museum met investering van 1 miljoen

De gemeente Assen is van plan om de portemonnee te trekken voor de komst van een nieuw TT Museum in de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft maximaal 1 miljoen euro over voor een museum gewijd aan het jaarlijkse motorrace-evenement.

Het college is positief over de komst van het TT Museum en wil daarom veertig procent van de totale investering voor haar rekening nemen, met een maximum van 1 miljoen euro. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. In totaal is er zo'n 2,7 miljoen euro nodig.

Eenmalig geld

Het gaat volgens de gemeente om een eenmalige subsidie. Assen is niet van plan om geld te steken in de exploitatie van het museum. Ook niet als het museum in de toekomst financiële tekorten heeft.

Voordat het geld bij de Stichting TT Museum op de rekening staat, moet de gemeenteraad van Assen nog wel instemmen met de subsidie. Voordat de raad erover stemt, wil de gemeente er zeker van zijn dat andere geldschieters met de rest van het bedrag over de brug komen.

'Aan de slag'

Voorzitter Sandra Hoekman van de Stichting TT Museum is blij dat er een eerste stap is gezet. "Maar het is nog geen gelopen race. Het is prachtig dat de gemeente achter ons staat. Andere geldschieters vragen namelijk altijd als eerste of de gemeente ook gaat investeren", zegt Hoekman. "Nu moeten we de rest van het geld bij elkaar zien te krijgen."