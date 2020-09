ACV-trainer Fred de Boer: 'Ik hoop niet dat alle tegenstanders zo goed zijn'

Zijn ploeg blijkt snel te leren, want waar ACV vorige week in de slotfase van het bekerduel tegen Gemert nog grossierde in domme overtredingen, al dan niet door frustratie, daar bleven de Assenaren gisteren keurig voetballen en zoeken naar een eretreffer. "We wilden van het veld als strijders, ook al zouden we hier tegen een forse nederlaag oplopen", aldus De Boer.

Lees ook: Kansloze rentree ACV in de Derde Divisie: 4-0 nederlaag in Nijkerk

"We hebben een jong, enthousiast team maar sommige tegenstanders zijn één of soms wel twee maten te groot. Zij voetballen makkelijker en zijn gewoon beter in alle linies. Toch waren drie van de vier goals cadeautjes. Bij de eerste waren we verrast door een korte corner, bij de tweede (een snel genomen vrije bal) stonden we nog met de scheidsrechter te discussiëren en de derde is eigenlijk een eigen goal van Marco van der Heide die de bal zo voor de voeten van een speler van Sparta kopt. Maar van die fouten moeten we leren en dat zal snel moeten, maar dat kan ook."

Of ACV nu dé titelfavoriet heeft gehad is volgens De Boer lastig om te zeggen. "Maar dit is wel één van de kandidaten voor de titel. Dat mag ik overigens ook hopen, want ik hoop niet dat alle tegenstanders zo goed zijn."