Boerin Annemiek is weer vrijgezel

"Vanuit liefde en wederzijds respect is de conclusie dat we te verschillend zijn om een relatie te laten slagen", laat de Drentse boerin weten in de post. Ze geeft aan dat de twee een aantal mooie maanden hebben gehad en dat ze als vrienden uit elkaar gaan.

Eerste liefdesverklaringen

Naast veel steunbetuigingen, komen er ook andere reacties op haar post binnen. Zo stromen bijvoorbeeld de eerste liefdesverklaringen aan de boerin alweer binnen. Een vrouwelijke volger stelt voor dat ze eens probeert een vrouw te daten en ook reageert iemand met een knipoog dat hij nog beschikbaar is. Daarnaast komt er een tip van een Boer Zoekt Vrouw-kijker die Annemiek aanraadt nog eens na te denken over de mannen die ze in het programma heeft afgewezen. Annemiek zelf reageert op een van hen dat ze het even rustig aan doet.

Op 28 juni publiceerde het Instagram-account van Boer Zoekt Vrouw een filmpje van Annemiek en haar toenmalige vlam Charlie. De twee kondigden daarin zelf hun relatie aan. Ze leerde Charlie niet kennen tijdens de opnames van Boer Zoekt Vrouw, maar via Instagram. Hij reageerde op één van de posts van Annemiek en na wat berichtjes over en weer, sloeg de vonk over.