COA heeft nog paar dagen om aantal asielzoekers Ter Apel omlaag te brengen

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven nog steeds te veel asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt alles in het werk te stellen om zich aan de uitspraak van de kortgedingrechter te houden, maar lijkt daarin niet te slagen.

Voor komende dinsdag moet het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel van de rechter beneden de tweeduizend liggen. Nu ligt dat nog steeds rond de 2.200. De afgelopen vier weken is het COA naarstig op zoek naar extra opvangplekken. Dat schiet niet erg hard op, laat de opvangorganisatie weten in een verklaring.

Kans dat het lukt met de dag kleiner

Volgens RTV Noord geeft het COA daarmee alvast aan dat de kans met de dag kleiner wordt dat het nog gaat lukken extra opvang te regelen. "De druk op de opvang was al hoog en het COA heeft op dit moment een bezetting van bijna honderd procent. Er zijn op korte termijn extra opvangplekken nodig. We zetten alles op alles om ons aan de uitspraak van de rechter te houden, maar de vraag is of dit lukt."

Als het COA dinsdag nog steeds meer dan tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangt, dan moet er per dag een dwangsom van 15.000 euro aan de gemeente Westerwolde worden betaald. Met een maximum van anderhalf miljoen euro.

Laatste hoop op locaties met nog wat ruimte

Dat lijkt ervan te komen, gezien de noodkreet die het COA nog maar eens slaakt in het eigen bericht. Het COA heeft de laatste hoop gevestigd op een klein aantal locaties waar nog wat ruimte beschikbaar is.

"We zijn in overleg met de betrokken gemeenten om tijdelijk meer mensen te plaatsen dan in de bestuursovereenkomst is overeengekomen. Daarmee kan de bezetting in Ter Apel omlaag gebracht worden. Het is een tijdelijke oplossing waarmee we tijd winnen om verder te zoeken naar nieuwe opvanglocaties en bestaande noodopvanglocaties te verlengen."

Mocht het COA er toch nog in slagen op het laatste nippertje extra opvangplekken te regelen, dan is het probleem nog lang niet opgelost. De druk op het aanmeldcentrum blijft onverminderd groot.

Van der Burg 'totaal niet hoopvol'

Zo geeft het COA aan dat eind maart er 5.500 opvangplekken tekort zijn. Dat was eerder aanleiding voor de oproep van staatssecretaris Eric van der Burg om de commissarissen van de Koning in acht provincies op te roepen extra opvangplekken te regelen. Ook dat heeft nog niets concreet opgeleverd, bevestigt ook demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD).

Er is volgens hem "nog niks veranderd. Geen enkele gemeente heeft zich aangemeld." De bewindsman is overigens "op dit moment totaal niet hoopvol" dat het lukt het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de 2000 te krijgen.

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde meldt bij persbureau ANP dat ze niet vanaf dinsdag gaan tellen hoeveel asielzoeker er in Ter Apel verblijven, maar uitgaan van de cijfers van het COA.