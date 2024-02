Na 50 jaar moet de lokale omroep straks een groter gebied verslaan: 'Maar wij blijven autonoom'

De lokale omroep bestaat vandaag vijftig jaar. Wat begon met zes omroepen in 1974, is nu een veelvoud daarvan. Betrokken mediamakers, vaak vrijwilligers, informeren en duiden tot ze een ons wegen. Maar omroepen die zich richten op één gemeente zijn straks waarschijnlijk verleden tijd. Zij gaan verder in een grotere streek voor meer professionaliteit.

Bij RTV Meppel werken zo'n 115 vrijwilligers, vertelt Hans Wolff trots. Hij is voorzitter van deze lokale omroep. Van alle vrijwilligers die in Drenthe voor een omroep werken, doet volgens hem een derde dat bij RTV Meppel. "Het werven van voldoende vrijwilligers is nooit een probleem geweest", zegt hij.

Sociale cohesie

Betrokkenheid, dat is de kracht van een regionale omroep, weet Wolff. Waar de regionale krant of omroep niet overal bij kan zijn, zeker niet bij kleiner nieuws, daar staan de lokale mensen dikwijls vooraan. En zo proberen zij, met het beperkte budget van enkele tienduizenden euro's per jaar, Meppel zo goed mogelijk van informatie te voorzien.

"Het versterkt bovendien de sociale cohesie", vult voorzitter Jacob van Gelder van RTV Tynaarlo aan. "In een gemeente is het belangrijk dat je een nette lokale omroep hebt. En vooral als je affiniteit hebt met schrijven, politiek, sport of cultuur, dan is het als vrijwilliger erg interessant om hier te werken."

De oorsprong

Van organisaties zoals RTV Meppel en RTV Tynaarlo zijn er meer in Drenthe. Denk bijvoorbeeld Assen FM of Radio Annen/Aa en Hunze. Stuk voor stuk klein begonnen. RTV Meppel deed dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig als ziekenomroep voor Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel. Radio Annen startte in 2008 vanuit een schuurtje achter het huis van een medewerker. Omdat de reacties destijds zo positief waren, werd besloten tot het oprichten van een radiostation.