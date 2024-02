Schadevergoeding voor asielzoeker die apart geplaatst werd in overlast-azc

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had een vreemdeling die zich meerdere keren misdroeg in de Handhaving- en toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, niet in een aparte kamer mogen plaatsen. De rechtbank Den Haag vindt dit vrijheidsontneming en daar was geen juridische basis voor. De asielzoeker krijgt daarom een schadevergoeding van 4.200 euro.

De vluchteling veroorzaakte overlast in een azc en werd daarom in de HTL in Hoogeveen geplaatst, in de volksmond ook wel aso-azc genoemd. Hier leven asielzoekers die door het veroorzaken van overlast tijdelijk niet meer in een gewoon azc mogen wonen. De man mocht het terrein niet af.

Dat de man werd overgeplaatst naar het overlast-azc in Hoogeveen, zag de rechter niet als vrijheidsontneming. Wel heeft het COA de telefoon van de vreemdeling afgepakt, ingekeken en filmpjes verwijderd, wat verboden was.

Aparte opsluiting

In het Hoogeveense aso-azc heeft de vreemdeling zich een aantal keer misdragen. Het COA ontnam de asielzoeker daarom drie keer voor de duur van twee weken al zijn vrijheden door hem in een aparte kamer binnen het complex te plaatsen. Daardoor kon hij in die periode niet naar de gezamenlijke ruimtes van de HTL en was zijn bewegingsvrijheid beperkt tot de aparte kamer, de gang waaraan die kamer grenst en de brandtrap die naar de ingang van de HTL leidt. Ook werd de vreemdeling geen dagprogramma aangeboden.