Over spoorbrug van 21 miljoen euro reden vorig jaar 9 treinen

Een vijf jaar oude speciale en peperdure spoorbrug voor goederentreinen in Coevorden wordt nauwelijks meer gebruikt. Hoofdoorzaak is de prijs die in Nederland betaald moet worden voor het gebruik van het spoorwegnet. Daardoor is de Coevorden-Rotterdam-containertrein van de Euroterminal en de Bentheimer Eisenbahn opgeheven. Die trein was de grootgebruiker van de brug.

Momenteel wordt de brug bijna niet meer gebruikt. In 2023 reden er negen treinen over de brug. In 2019 waren dat er nog 262.

"Dat de brug nu bijna niet gebruikt wordt is ongelofelijk zuur", zegt directeur Jos Veldhuis van de Euroterminal. Het gaat hem echt aan het hart, want twintig jaar geleden stond Veldhuis zelf aan de wieg van het opzetten van de containershuttle tussen Coevorden en Rotterdam. "Vroeger reed de Bentheimer Eisenbahn de trein, later zijn we het zelf gaan doen. Maar het kan niet meer uit."

Twintig jaar containershuttle

In november 2022 moest Veldhuis zelf als directeur de stekker uit de treinverbinding trekken. "De verliezen per maand waren te groot. De gebruiksvergoeding van het Nederlandse spoor per kilometer en de stroomkosten zijn fors gestegen. De rekening van spoorbeheerder ProRail werd steeds hoger. Uiteindelijk zeggen onze klanten: we vervoeren het wel weer over de weg met vrachtwagens."

De Euroterminal en de Bentheimer Eisenbahn hebben twintig jaar de shuttle gereden. Een zo lang mogelijke goederentrein waarbij containers per trein uit het buitenland kwamen of daar van regionale vrachtwagens op één trein werden gezet naar de Rotterdamse haven werden vervoerd. En andersom. Drie keer per week, in de hoogtijdagen zelfs wel vijf of zes keer per week. Veldhuis: "Daarmee haalden we op een enkele rit naar Rotterdam wel vijftig tot zestig vrachtwagens van de weg."