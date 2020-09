Wegdromen bij een groen verhaal

Podcasts zijn er in vele vormen en maten, ook over de natuur. Zo neemt Natuurmonumenten je mee op pad door haar natuurgebieden, laat Staatsbosbeheer bijzondere dieren aan het woord en vertelt birdnerd Begijn Le Bleu over alles wat vliegt en veren heeft.

Puur Natuur

In de podcast Puur Natuur verken je de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Boswachters beantwoorden vragen en je komt alles te weten over de Nederlandse natuur. De meest recente aflevering gaat over het Holtingerveld waar in het kader van 75 jaar bevrijding gezocht wordt naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog.

Groene Oren

In de vierdelige podcastserie Groene Oren van Staatsbosbeheer komen vier bijzondere dieren uit de Nederlandse natuur aan het woord. De dieren worden gespeeld door bekende acteurs en cabaretiers. In een van de afleveringen speelt het gentiaanblauwtje de hoofdrol, een graag geziene gast in de Drentse natuurgebieden.

Op Padcast

In de Op Padcast neemt een natuurgids van IVN je mee op pad om meer te leren over de natuur. In elke aflevering behandelt een andere gids een nieuw onderwerp. Om te beginnen vertelt gids Jaap honderduit over de beuk. Na een half uur ben je volledig bijgepraat over deze veelzijdige boom.

Fwiet! Fwiet!

In Fwiet! Fwiet! komen de vogels van de Lage Landen aan bod. Belgisch cabaretier én fervent vogelaar Begijn Le Bleu laat een keur aan experts aan het woord en behandelt en passant een groot aantal vogels die we ook in Drenthe kennen waaronder de grauwe en bruine kiekendief, de grote bonte specht en de roodborsttapuit.

De Buitendienst

Speciaal voor deze coronatijd waarin we voorzichtig zijn met naar buiten gaan, heeft de ANWB De Buitendienst ontwikkeld. Ervaar de rust van de natuur in eigen huiskamer en geniet elke week van een ander natuurgebied waaronder het Bargerveen en de Weerribben.

