De week van Drenthe: steeds vroeger lente en minderjarige uit Assen vervolgd voor dodelijk ongeluk

Goed nieuws voor de Ronde van Drenthe, een boerenprotest in Assen en minder goed nieuws voor de natuur. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws van afgelopen week.

De natuur ontwaakt steeds eerder uit haar winterslaap. Door klimaatverandering wordt het steeds vroeger lente. Dat blijkt uit onderzoek van natuurwetenschappers. Planten bloeien een maand eerder dan vijftig jaar geelden, doordat het vroeger warm wordt. De warmte is aangenaam voor mensen, maar voor de natuur is het minder goed nieuws. Die kan er verstoord door raken, legde boswachter Kees van Son uit. Zo kunnen bijvoorbeeld koolmeesjes te vroeg eieren gaan leggen, met kans op toch nog een periode met vorst. Ook is door er vroege voorjaar soms nog onvoldoende voedsel aanwezig om de jonge vogels in leven te houden.

Minderjarige jongen wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat een minderjarige jongen uit Assen vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk bij Ekehaar. De jongen wordt ook vervolgd voor het rijden zonder rijbewijs. Bij het ongeluk tussen Ekehaar en Anreep kwam vorig jaar augustus een meisje uit Assen om het leven toen de auto waarin zij zat tegen een boom botste. Vier andere inzittenden van de auto raakten gewond, van wie twee ernstig.

Boeren verzamelden zich woensdag bij het provinciehuis in Assen om actie te voeren tegen het landbouw- en stikstofbeleid. Het protest begon in Beilen, waar de boeren zich met hun trekkers verzamelden bij het distributiecentrum van Jumbo. Vanuit die plek reed de stoet naar het provinciehuis in Assen.

Onbegaanbare wegen

De staat van de wegen in de Norger Oosterduinen zijn een doorn in het oog van bosbewoners. In de wegen zitten onder andere grote kuilen. De bewoners willen dat de gemeente Noordenveld regie neemt om de weg aan te pakken. De gemeente Noordenveld weet van de problemen. Maar zegt geen geld te hebben voor onderhoud. Ook zijn veel van de wegen niet in het bezit van de gemeente.