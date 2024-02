Fruitboombrigade uit Stuifzand leert de kneepjes van het snoeien: 'Zorgt voor grote impact op het landschap'

Met een snoeischaar de hort op, dat is wat de fruitboombrigade uit Stuifzand regelmatig doet. Vanuit Landschapsbeheer Drenthe krijgen buurtbewoners de kneepjes van het snoeien geleerd, door middel van praktische cursussen. Ook vandaag was het tijd om de kennis weer bij te spijkeren. Dit doen de Stuifzanders onder andere om het werk van Landschapsbeheer Drenthe te verlichten.

"Snoeien doet groeien, dus dat moet vakkundig gedaan worden. Daarom komen we met een klein groepje bij elkaar om hier meer over te leren", vertelt Anneke de Lange, van de fruitboombrigade.

De ene boom is de andere niet

'Een boom snoeien zal niet zo moeilijk zijn', dat is wat mensen vaak denken, volgens Landschapsbeheer Drenthe. Maar de fruitboombrigade weet er tegenwoordig alles van, en zo makkelijk is het snoeien nog niet. "Ik heb geleerd dat verschillende bomen verschillende technieken nodig hebben, een appelboom heeft bijvoorbeeld een andere vorm dan een perenboom. Daarom moet je beide bomen ook op een andere manier snoeien", vertelt De Lange.

Mart Siebering van Landschapsbeheer Drenthe is al een aantal maanden bezig met het bijscholen van de brigade. "Ik merk dat we elkaar een periode niet gezien hebben, dan is het altijd weer er even inkomen. Maar ze doen het hartstikke goed en kunnen het eigenlijk al wel zonder mijn hulp", vertelt Siebering.

Niet alleen in Stuifzand

De fruitboombrigade in Stuifzand bestaat momenteel uit vijf personen. Niet alleen in dit dorp worden de bewoners bijgeschoold, Landschapsbeheer Drenthe zorgt er voor dat mensen uit de gehele provincie Drenthe het snoeien onder de knie krijgen. Het oefenen gebeurt vaak in de praktijk in de achtertuin van de deelnemers, zodat er op een laagdrempelige manier kennis wordt opgedaan.

"Het gaat erom dat de brigade straks alleen op pad durft. We hebben ook wel eens meegemaakt dat deelnemers het in de achtertuin allemaal goed aanpakten, maar het zonder begeleiding toch wat eng vonden", zegt Siebering. Daarom geeft Landschapsbeheer Drenthe de mensen alle tijd om het snoeien aan te leren.

Verlichting

Als veel mensen uit de provincie weten hoe fruitbomen gesnoeid moeten worden, verlicht dit het werk voor Landschapsbeheer Drenthe. "Op den duur kan de brigade zoveel doen, dat je het niet meer met één persoon bij kan werken. En dan maken zij een grote impact op het landschap", legt Siebering uit. Uiteindelijk kan de brigade ingezet worden om fruitbomen van particulieren te snoeien. Dit is dan tegen een kleine betaling, zodat de brigade materialen kan kopen. Maar ook fruitbomen van de gemeente kunnen door de groep worden gesnoeid.