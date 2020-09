'Je schrikt heel erg, maar gelukkig is het maar een bult stenen'

"We waren zelf op verjaardag bij kennissen", legt Oosting uit. "De buren schrokken zich helemaal wezenloos en belden onze zoon op van: de muur is ingestort. Zijn vriendin heeft ons weer gebeld en we zijn gelijk naar huis gegaan. We waren er al voor de hulpdiensten kwamen."

Kort daarna kwamen de brandweer en politie. Ook de aannemer kwam, die al aan het werk was bij Oosting vanwege een verbouwing in de woonkamer. "We hebben eerst met groot licht van de auto, want het was donker, gekeken wat er precies gebeurd was. Toen kwamen de hulpdiensten ook en werden we gesommeerd bij de woning weg te gaan vanwege instortingsgevaar."

Eng

"De aannemer heeft het nu gestut. We sliepen normaal achter, maar dat kan nu even niet. We mogen alleen in het voorhuis komen. Daar redden we ons nu ook wel mee", zegt Truus. "Ik vind het wel eng, hoor."

Hoe het heeft kunnen gebeuren, is gissen volgens de bewoners. "Dat weten we echt niet. Dat vragen we onszelf ook steeds af."

Expert komt langs

Het is dus ook nog niet duidelijk of het voorval te maken heeft met de bodemdaling rondom Nieuw-Amsterdam en Erica. Morgen komt een expert langs om de oorzaak van het instorten te onderzoeken. "Het zou kunnen dat het met de bodemdaling te maken heeft. We hebben dat ook in de tuin. Maar ik durf het niet te zeggen en ik weet het niet, want ik ben geen expert."

Nadat de expert is langs geweest, wordt de muur zo snel mogelijk gemaakt. "Dan gaan we opruimen en zorgen dat er weer een muur komt", besluit Oosting. "We hebben net onze hond gisteren in laten slapen, dat vind ik op dit moment erger dan zo'n bult stenen."