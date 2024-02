Eis: vier jaar cel voor woningoverval Alteveer

Een 40-jarige man uit Assen is volgens het Openbaar Ministerie (OM) één van de twee mannen die begin maar van vorig jaar een woningoverval heeft gepleegd in Alteveer, bij Onstwedde. Hiervoor zou de Assenaar vier jaar cel moeten uitzitten, vindt het OM.

De 64-jarige bewoner werd rond vier uur in de nacht wakker van een geluid in zijn slaapkamer. Hij ontdekte twee mannen bij zijn bed. De zestiger kreeg een riem om zijn nek getrokken en hem werd een handdoek in de mond gepropt. Een van de mannen doorzocht de woning.

Camerabeelden

De indringers gingen ervandoor met een emmer met 2000 euro aan muntgeld. Eén van de overvallers is op beeld vastgelegd toen hij langs een camera in de buurt liep. De man voldoet aan de beschrijving die de bewoner van een van de indringers gaf. Op de handdoek die is gebruikt zaten meerdere DNA-sporen.

Dit leverde een match op met de 40-jarige Assenaar, waarvan DNA in de Nederlandse databank zit. De man lijkt bovendien als twee druppels water op de man op het camerabeeld, zei de officier van justitie. De Assenaar zit al ruim een half jaar in voorarrest.

'Slecht politieonderzoek'

Hij ontkent de woningoverval en zou daar nooit zijn geweest, aldus de man. De Assenaar kon niet uitleggen hoe zijn celmateriaal op de plek van de overval terecht is gekomen. De ontkennende verdachte toonde zich geïrriteerd tegenover de rechters. Zijn advocaat vindt dat het politieonderzoek te kort schiet en te weinig bewijs is voor een veroordeling.

Er is volgens de raadsman bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar het overige DNA-materiaal op de handdoek. Hij pleitte voor vrijspraak. Naast de vier jaar cel moet de Assenaar bij een veroordeling ook een eerdere voorwaardelijke celstraf van zes weken uitzitten. Hij liep nog in de proeftijd van die straf.