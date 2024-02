Kan FC Emmen in de tweede helft wel een vuist maken tegen Roda JC? Volg de wedstrijd via ons liveblog

'46 - Goal!

Gelijk! Het is de eerste goal van Mike te Wierik in het shirt van FC Emmen. Vlak voor rust is het dus weer gelijk. Besuijen doet een subtiel overstapje in de zestien, waardoor Te Wierik achter hem de bal subtiel in de verre hoek schuift. Het is compleet tegen de verhoudingen van de eerste helft in, maar de stand is gelijk. Direct daarna volgt het rustsignaal.