Oud-gedeputeerde Vedelaar voorgedragen als directeur bij de GGD

Vedelaar was tussen 2021 en 2023 gedeputeerde voor de PvdA in Drenthe. Daarvoor was ze vier jaar lang voorzitter van deze partij. Ze is blij met de voordracht: "Ik heb enorm veel zin om samen met de mensen van de GGD de schouders eronder te zetten en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de gezondheid en daarmee de brede welvaart in Drenthe."

Het dagelijks bestuur van GGD Drenthe is tevreden met de keuze voor Vedelaar. Raymond Wanders, voorzitter GGD Drenthe en wethouder van de gemeente Emmen: "In Drenthe is nog veel werk te verzetten in de gezondheidsbevordering. Er wordt hard gewerkt aan de beweging van zorg naar gezondheid en daarin is de GGD een belangrijke partner en adviseur. Daarom is het fijn dat we in Nelleke een goede kandidaat hebben gevonden voor de functie van Directeur Publieke Gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat ze met haar uitgebreide ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan de organisatie, de transitie van zorg naar gezondheid en aan het verder bouwen aan een gezonde en vitale toekomst voor alle inwoners van Drenthe en zie uit naar de samenwerking."