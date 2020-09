Frijns tweede in DTM-waterballet op TT Circuit

De enige Nederlander in het DTM-veld, Frijns, reed vandaag lange tijd aan de leiding. In de kwalificatietraining kwam hij vanmorgen niet verder dan de derde plaats. Maar tijdens de kletsnatte start schoof de Limburger in de eerste bocht al een plekje op. Na elf rondes sloeg hij z'n slag. Voor de hoofdtribune stoof hij de Fransman Duval voorbij en pakte de leiding. Er leek geen vuiltje aan de lucht.

Podium

Maar tijdens de pitstop van de Limburger nam de Zuid-Afrikaan van BMW, Van der Linde, de leiding over. Hij had al vroeg in de race z'n banden gewisseld. Na een crasch van de Zwitser Fabio Scherer werd er na 24 rondes besloten tot een herstart. Met nog vijf minuten en één ronde te gaan stond de Zuid-Afrikaan de leiding niet meer af.

Frijns werd op ruim tweeëneenhalve seconde tweede. De derde plaats was voor de Zwitser Nico Müller die nog altijd aan de leiding gaat in het kampioenschap. Frijns is sinds gisteren de nummer twee.