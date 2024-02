Asser fotograaf wint prijs tijdens verkiezing Zilveren Camera

Fotograaf Marcel Jurian de Jong uit Assen is in de prijzen gevallen tijdens de prestigieuze verkiezing van de Zilveren Camera. Met zijn foto van een boswachter in een wit pak die een dode vogel met een grijper pakt, is hij tweede geworden in de categorie Natuur en Wetenschap.

De Zilveren Camera is de fotowedstrijd van het jaar voor Nederlandse fotografen. "Ik voel me echt een winnaar, ook al is het een tweede plek", lacht De Jong. "Ruim vijfhonderd fotografen hebben foto's ingezonden voor deze wedstrijd, dan is het een grote eer als je in de prijzen valt. Het is de hoogst haalbare prijs voor een fotojournalist. Ik zie dit als een mooie waardering."

Dode vogels in De Onlanden

Begin mei werd de Asser freelance fotograaf door het Dagblad van het Noorden gevraagd om met spoed naar De Onlanden af te reizen. Honderden vogels legden hier het loodje door een vogelgriepuitbraak. Boswachter Bart Zwiers trok het natuurgebied in om de dode vogels op te ruimen, om op deze manier verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan.

"Ik trof daar de boswachter aan in een speciaal wit beschermend pak. Met een knijper had hij een dode vogel vast", blikt De Jong terug. "Als fotograaf wil je een zo'n clean mogelijk beeld. De kunst is het weglaten. Je zoekt een zo'n rustig mogelijk beeld waarbij de boodschap direct wordt verteld. Die boswachter helemaal in het pak, die dode vogel, eigenlijk was het best een lugubere foto."