Hoogeveen heeft voldoende aan rake kopbal bij competitiestart

Hoogeveen is het nieuwe seizoen in de hoofdklasse begonnen met een nipte zege. De uitwedstrijd tegen RKVV Velsen eindigde in 0-1.

Levon van Dijk werd namens de Hoogeveners de man of the match. Op slag van rust sloeg de verdediger toe met een rake kopbal. Het zou uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd blijken te zijn.

'Verkeerde keuzes'

"We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar we creëerden te weinig kansen. We maakten soms ook verkeerde keuzes", blikt trainer Nico Haak terug op de seizoensopener. "Het moet de komende tijd nog stabieler worden. Toch winnen we de openingswedstrijd en daar ben ik heel tevreden over."

Potentie

Haak gunde vijf nieuwelingen speeltijd in Velsen. "Het niveau is nog heel wisselend. In de afgelopen weken hebben we in een aantal wedstrijden een heel hoog niveau aangetikt, maar soms was het ook niet goed. Qua potentie hebben in ieder geval we een heel mooie selectie."

Ontwikkelen

De Hoogeveen-trainer is blij dat het nieuwe seizoen eindelijk begonnen is. "Het is hartstikke fijn om weer actief te zijn en het team te ontwikkelen. Ook vanuit sociaal oogpunt is het belangrijk: je komt weer allerlei bekenden tegen en het is gezellig met elkaar."