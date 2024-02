Branden verwoesten auto's in Hoogeveen en Meppel

Een brand heeft vannacht een bestelauto in Hoogeveen volledig verwoesd. Een paar uur later was het raak in Meppel, bij het station brandde een auto uit.

De bestelwagen in Hoogeveen stond op een parkeerplaats aan de Berberisstraat. Even na middernacht werd melding gemaakt van de autorand. Toen de brandweer aankwam stond de wagen al in lichterlaaie. Nadat de brand door de brandweer was geblust, bleek er weinig meer over van het voertuig.