Tienduizend bezoekers in eerste weekend Nazomerkermis Assen

Bij het betreden van de kermis valt direct op dat er veel meer ruimte is tussen de verschillende attracties. Op verschillende plekken staan zeeppompjes met desinfectiemiddel en met borden maakt de organisatie duidelijk dat iedereen zich toch echt even aan de regels moet houden.

'Fantastische dagen'

Organisator Sander ten Bosch is tevreden over het verloop van de kermis tot nu toe. "We hebben twee fantastische dagen gehad, echt te gek, met een heel goede sfeer", zegt Ten Bosch. Afgezien van borden en zeepflesjes is er, om de coronamaatregelen handhaafbaar te houden, ook nagedacht over de toegang naar de kermis. Er is maar één ingang en daar staan beveiligers en een telsysteem om ervoor te zorgen dat er niet meer dan duizend mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn.

Op de Nazomerkermis staan veel exploitanten uit de regio. Eén daarvan is Gwendolyn Spelbrink: een vaste kermisklant in Assen met haar traditionele draaimolen. Haar bedrijf lag net als dat van de meeste van haar collega's de afgelopen maanden compleet stil. Inmiddels mogen de kermissen weer open, maar niet overal durven gemeenten dat aan. "Toen Rutte zei dat kermissen weer open mochten waren we erg blij. Maar we liepen vaak tegen bureaucratie, onwil of het ontbreken van lef bij burgemeesters aan. Daarom zijn we zo gelukkig dat we hier in Assen wel weer kunnen staan", vertelt Spelbrink.

Bij haar eigen attractie is het volgens Spelbrink redelijk gemakkelijk om de coronamaatregelen in acht te nemen. "De kinderen mogen gewoon op minder dan anderhalve meter bij elkaar in de buurt komen. Hun ouders zetten ze in de attractie en staan dan veilig op een afstandje te kijken." Andere attracties, zoals het reuzenrad, limiteren het aantal mensen dat tegelijkertijd een ritje mag maken. Daarnaast wordt er vaker schoongemaakt.

Niet altijd afstand

Ondanks alle maatregelen is het als het wat drukker wordt nog best lastig om de anderhalve meter afstand te houden. Dat ligt overigens meer aan de bezoekers zelf dan aan de organisatie. Groepjes kinderen of jongeren wandelen zonder echt op te letten dwars over het kermisterrein. Maar ook volwassenen die in de rij staan voor het reuzenrad staan niet altijd ver genoeg van elkaar af. Ten Bosch benadrukt dat er wel goed gelet wordt op het volgen van de maatregelen door bezoekers. Ook lopen er bewakers rond die mensen op de maatregelen wijzen als ze iemand zien die zich er niet aan houdt.

Echte incidenten of grote klachten zijn er nog niet geweest. De vechtpartij afgelopen nacht in de Klenckestraat lijkt op het eerst oog ook niets met de kermis te maken te hebben. Volgens Ten Bosch houdt de politie met name in de avonduren een oogje in het zeil. "We werken goed samen met de gemeente, de politie en boa's. Er gebeurt altijd wel iets op een kermis, maar tot nu toe zijn we heel erg tevreden met hoe het gaat."

