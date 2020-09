Alcides komt dramatische start niet te boven tegen SJC

Na de strafschop probeerde Alcides van alles, maar het jonge team van Wilko Niemer bleek te onzorgvuldig en te onrustig in de passing waardoor er nagenoeg geen gevaar dreigde voor de ploeg uit de Bollenstreek.

"We missen ervaring", erkende Niemer na afloop. "We hebben een heel jong en gretig team, maar je merkt dat we bij een achterstand in de stress schieten en veel fouten maken. Het is duidelijk. Vorig seizoen was al en dat gaat het ook dit seizoen worden."

Joey van den Berg

De oefenmeester had de hoop dat oud-prof Joey van den Berg de nodige ervaring zou toevoegen aan het elftal. De oud-speler van onder andere SC Heerenveen, PEC Zwolle, Reading en NEC speelde ook een aantal oefenduels mee, maar stond vandaag niet op het veld. Niemer laat weten dat het te maken heeft met de knie van Van den Berg. "Hij heeft teveel hinder van het gewricht, waardoor hij weinig plezier heeft in het spelen van wedstrijden. Ik heb hem wel gevraagd of hij in ieder geval wil blijven trainen om zo onze jonge jongens te helpen en dat blijft hij gewoon doen. Als we echt in nood komen kunnen we een beroep op hem doen." Overigens miste niet alleen Van den Berg op het wedstrijdformulier, ook die van Yannick Kaluzi ontbrak. "Yannick is net terug van vakantie, vandaar dat hij niet speelde", aldus Niemer. "Maar we hadden hem vandaag goed kunnen gebruiken."

Dramatische start

Vandaar dat Alcides vandaag te afhankelijk was van een bevlieging van de van Genemuiden teruggekeerde Yannick Baicadila, die kort voor de 0-2 ook de enige echte kans kreeg op een treffer. Zijn inzet werd echter gekeerd door SJC-doelman Kevin Schelvis. Amper een minuut later lag de bal aan de andere kant op de penaltystip nadat Brecht van Zomeren een wat ongelukkige overtreding maakte op spits Wesley Haasnoot. Jordy de Groot schoot vervolgens onberispelijk raak.

Die tweede domper van de middag, na die hele vroege 0-1 uit een vrije bal die werd binnengekopt door Jelle van Went, was teveel voor Alcides.