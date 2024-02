Groep woningzoekende jongeren uit Wapse blij met nieuwe blik op dorpsuitbreiding

Allemaal willen ze graag in Wapse blijven wonen, maar geschikte woningen zijn er eigenlijk niet. Een groep jongeren wil daarom zelf huizen bouwen aan de rand van het dorp, maar de gemeente Westerveld wil daar nog niet aan meewerken. Sinds deze week is er nieuwe hoop voor de jongeren.

Een meerderheid van de leden van de Provinciale Staten (PS) wil dat de provincie een positievere houding aanneemt wanneer er plannen zijn om dorpen uit te breiden. Nieuwbouw moet nog steeds vooral plaatsvinden binnen bestaande dorpsgrenzen, maar PS vindt dat erbuiten ook moet kunnen.

Behoefte aan woningen

Dat is goed nieuws voor de groep jongeren uit Wapse, die al bijna twee jaar probeert om nieuwe huizen te bouwen aan de rand van hun dorp. De meeste woningen in Wapse zijn voor starters onbetaalbaar. Nieuwbouw lijkt voor jongeren uit het dorp de enige optie.

"Het begon met een oproepje in het dorpsblad", vertelt Roy Boer (28). "We wilden weten wie er nog meer graag een huis willen bouwen in Wapse." Tussen de 20 en 25 mensen reageerden. Niet alleen starters zoals Boer, maar ook ouderen die levensloopbestendig willen wonen.

Beschermd dorpsgezicht

Als beoogde nieuwbouwlocatie vond de Bouwgroep Wapse, zoals de jongeren zichzelf noemen, een perceel vlak buiten het dorp waar nu paarden lopen. Maar de gemeente Westerveld vindt het geen goed idee om op die plek huizen te bouwen.

De grond die de jongeren op het oog hebben, ligt volgens de gemeente op een es en valt onder het beschermd dorpsgezicht. Wel mag er worden gebouwd op een sport- en evenementenveld in het hart van het dorp. Maar dat zien de jongeren niet zitten.

"Er wordt op gesport door de voetbalvereniging, de touwtrekvereniging maakt er gebruik van en ieder jaar organiseren we er een dorpsfeest", legt bouwgroeplid Ruben van Kampen (26) uit. "Het heeft een belangijke functie. Als we er huizen op gaan bouwen, dan zijn we al het andere kwijt."

'Nee, tenzij' naar 'ja, mits'

Het lukt de bouwgroep alleen nog niet om de gemeente ervan te overtuigen een plekje buiten het dorp goed te keuren. "De gemeente wijst naar provinciaal beleid en zegt dat het daarom niet kan", zegt Van Kampen.

Maar dat beleid lijkt nu wat te veranderen. Provinciale Staten wil namelijk dat het beleid van de provincie over dorpsuitbreiding verandert van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Een meer proactieve houding dus, waarmee de bouwgroep uit Wapse hoopt dat de gemeente Westerveld soepeler wordt.