'Drenten zijn kampeerkampioenen van Nederland'

Bijna één op de vijf Drentse meerpersoonshuishoudens heeft een caravan of camper. Dat blijkt uit cijfers van de BOVAG. Drenthe is daarmee koploper in heel Nederland,

In totaal zijn er 27.667 Drentse caravans of campers. Dat komt neer op dat bijna 18,9 procent van alle Drenten een mobiel onderkomen heeft. Gemiddeld ligt dat percentage in Nederland net boven de 11 procent. Het totaal aantal campers en caravans in Nederland ligt net boven de 558.000.

Aantal afgenomen

Noord- en Oost-Nederland zijn koploper als het gaat om caravan- of camperbezit. De top drie wordt gecompleteerd met Friesland (17,3 procent) en Overijssel (15, 5 procent). Nummer vier is Groningen met 15,1 procent. In Noord- en Zuid-Holland hebben procentueel gezien de minste gezinnen een caravan of camper met respectievelijk 8,9 en 7,9 procent.

In Drenthe is het aantal caravans en campers wel afgenomen ten opzichte van 2015. Samen met Zuid-Holland is Drenthe de enige provincie waar het aantal mobiele onderkomens is afgenomen. Landelijk gezien is het totale aantal kampeerauto's in Nederland sinds begin 2015 toegenomen met bijna 49 procent toe, van ruim 93.000 stuks tot bijna 138.500.