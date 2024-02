Gevangenismuseum wacht miljoenenverbouwing

Als alles meezit wordt begin 2025 begonnen met uitbreiding van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In totaal komt er zo'n 1.200 vierkante meter aan expositieruimte bij.

De verbouwingskosten zijn geraamd op 3,3 miljoen euro. Het museum draait zelf op voor 1,2 miljoen, de rest komt uit bijdragen van gemeente, provincie en fondsen.

Plannen voor een verbouwing liggen er al jaren. Idee was om de open zijde van het U-vormige gebouw helemaal te dichten. "Een hele vleugel is 145 meter, het aanhelen van het hele carré is heel kostbaar", zegt museumdirecteur Friso Visser in het Radio Drenthe-programma Cassata.

De plannen werden nog eens tegen het licht gehouden en er werd een truc bedacht. "We willen een gedeelte van de vierde vleugel terugbrengen, waardoor het er uitziet of het aangeheeld is, visueel is het een vierde vleugel geworden."

Garage

In de opening van de U is in de jaren '50 een garage gebouwd. "Die zou plat moeten, maar het heeft ook bijzondere kenmerken. We hebben van de nood een deugd gemaakt door de garage erbij te betrekken. Het wordt een tentoonstellingsruimte." Onder andere de brandweerauto en boevenbussen kunnen daar neergezet worden.

"Die garage laat ook zien dat er een industriële tak was, gevangenen werden tewerkgesteld. Die garage hoort ook bij de geschiedenis van het museum."

Kantoren en ingang

Kantoorpersoneel keert na de verbouwing niet terug in het gebouw. De kantoren veranderen ook in expositieruimte. "Bij elkaar een forse uitbreiding van 1.200 vierkante meter", constateert Visser.

De ingang van het museum krijgt in de nieuwe situatie ook een andere plek. Die verhuist naar de nieuwe vleugel. "Idee is dat er ook een voetgangersbrug komt", zegt Visser, die stiekem al verder droomt. "Dan praat ik een beetje voor mijn beurt, maar ik hoop dat we de oude gracht, de weg die rond het Gevangenismuseum loopt, voetgangersgebied kunnen maken. Dus autovrij."