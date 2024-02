Jerke Setz uit Assen voorzitter van landelijke jongerenvereniging ChristenUnie

Jerke Setz uit Assen is voorgedragen als nieuwe voorzitter van Perspectief, de landelijke jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

Volgende week is het congres waar hij met grote waarschijnlijkheid wordt verkozen. Setz is de enige kandidaat en nu al secretaris van de jongerenvereniging. Ook is hij raadslid in Assen. Hij volgt Nathánaël Post op, die tussentijds is vertrokken.

Meningsverschillen

"Er zijn binnen Perspectief veel meningsverschillen, dat is normaal voor politieke jongerenvereniging", zegt Setz in het Radio Drenthe-programma Cassata. "De vorige voorzitter trok zich dat erg aan. Ik vind dat meningsverschillen er bij horen en dat het een reden is om meer met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben ook opgegroeid met vijf jongens, dat helpt ook bij het kweken van een dikkere huid."

Volgens Setz heeft Perspectief, met 1100 leden, zeker wat in de melk te brokkelen in Den Haag. "Wij zijn standaard aanwezig bij elke fractievergadering, die bereiden we voor en we leveren ook input. Je zit ook dicht bij de minister." De jongerenvereniging krijgt ook geld van het Rijk om allerlei politieke activiteiten te organiseren. "Dan praat je over ongeveer een ton", zegt Setz.