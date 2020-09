Muzieklijst Harry's Blues zondag 6 september 2020

In september 1991 ging het radioprogramma Harry's Blues van start. In dat jaar was Harry Muskee vijftig geworden en een jaar eerder had hij de erepenning van de stad Assen ontvangen. Harry Muskee overleed in 2011. Harry's Blues ging door en dit is het dertigste seizoen van een uniek radioprogramma. Met altijd de nieuwste bluesmuziek en daarnaast ook Americana. En in de eerste uitzending van het dertigste seizoen aandacht voor twee overleden artiesten: Peter Green en Justin Townes Earle. En twee maanden voor de presidentsverkiezingen in Amerika ook aandacht voor de bron van de bluesmuziek: de rassendiscriminatie in Amerika. 'Jim Crow wetten' lagen ten grondslag aan de gedwongen scheiding van zwarte en blanke mensen. Ondanks dat onder president Lincoln in 1865 de slavernij formeel werd afgeschaft was er daarna allesbehalve sprake van gelijke rechten en behandeling van de Afro-Americans. De strijd voor gelijke rechten duurt tot de dag van vandaag.