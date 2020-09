Grootste huurstijging in Drenthe in jaren

De huurprijzen van woningen in Drenthe zijn in juli dit jaar met 3 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de hoogste huurverhoging in Drenthe in zes jaar tijd.

Drenthe staat op plek drie van alle provincies als het gaat om huurverhoging. Vorig jaar was Drenthe nog de provincie met de laagste huurverhoging van Nederland. In heel Nederland zijn de huren met gemiddeld 2,9 procent gestegen. Volgens het CBS is dat de hoogste huurstijging sinds 2014 en hoger dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

De hoogte van de huur mag ieder jaar aangepast worden op 1 juli of als er een andere huurder in het huis komt. Bij een bewonerswisseling mag de huur meer verhoogd worden dan zonder wisseling. De stijging van 3 procent in Drenthe is een gemiddelde van alle huurverhogingen, dus inclusief de verhoging bij een andere huurder.

Bij de cijfers zonder bewonerswisseling staat Drenthe op plek één, samen met Rotterdam en Den Haag. Dan is stijging 2,8 procent.

Inflatie

Volgens het CBS is inflatie de hoofdoorzaak van de stijging van de huren. In 2020 mag de maximale huurstijging tussen de 5,1 en 6,6 procent zijn, de hoogte hangt af van het inkomen van de huurder. De reële huurstijging (gecorrigeerd voor de inflatie van vorig jaar) is dit jaar 0,3 procent. Vorig jaar was deze nog 0,8 procent. De reële huurstijging was het hoogst in 2013 en is sinds 2009 niet meer zo laag geweest.

Bekijk hieronder de verloop van de huurstijging van de afgelopen vijf jaar: