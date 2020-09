Bewoners Oldersheem hebben 'buik vol' van Thalia Thuiszorg

"We hebben de buik er helemaal vol van", zegt Frouwkje Doldersum (85) terwijl ze samen met de groep in de kamer zit. De ouderen zijn zelf niet meer in staat om hun huis schoon te houden en krijgen hulp van Thalia. Sommige ouderen meerdere keren en meerdere uren per week dan anderen.

"We komen nu in opstand. We zijn het niet eens met de planning van Thalia", vult Gini ten Voorde (86) aan. Volgens de ouderen was het tijdens de zomervakantie drama en is dit al jaren zo. "Er is ook een vrouw beneden in een rolstoel. Die heeft drie weken lang geen hulp gehad. En ook een man, geen hulp tijdens de vakanties."

'Kan toch niet'

"De zuster was hier vanochtend nog. En toen we het erover hadden zei ze al: 'Je kan echt merken dat hier geen hulp is geweest. Zo vies.' Maar ja, dat kan toch echt niet", zegt Doldersum verontwaardigd.

"Ja, er wordt dan wel gezegd dat de uren ingehaald worden", vult Ten Voorde aan. "Maar wat heb ik daar aan? Ik heb op dat moment de prullenbak vol, de wc vies en de wasmand vol. En ik kan het zelf niet meer doen."

"Iedere keer als wij bellen krijgen we te horen: We hebben geen hulp voor u. En het is ook net alsof we een hond voor ze zijn. Als we bellen dan krijgen we toch een grote mond. Ik zei ook tegen die vrouw: 'U kan toch ook fatsoenlijk praten tegen mij? Ik kan ook grof beginnen, hoor. Maar dat doe ik liever niet'.", zegt Doldersum.

De ouderen willen dat Thalia de situatie verbetert en beter communiceert. "Ze hoeven niet weg hoor, want de huishoudelijke hulp is echt top. Maar de planning moet beter en we moeten gewoon onze hulp krijgen", besluiten Doldersum en Ten Voorde.

Reactie Thalia

"De zomerperiode is altijd een uitdaging om in te vullen, want veel van onze vaste medewerkers gaan dan op vakantie. Dit jaar hebben we te maken met een bijzonder jaar vanwege het coronavirus, dat ervoor zorgde dat we voor een nog grotere opgave stonden. Het coronavirus heeft ook binnen onze organisatie effect op het verzuim, daarbij wil je uiterst voorzichtig zijn met medewerkers die klachten hebben, omdat ze werken bij een kwetsbare doelgroep, waar wij uiterst zorgvuldig mee om gaan", zegt manager Esther van Gelder in een reactie.

Verhalen over ouderen die drie of zelfs vijf weken helemaal geen hulp hebben gehad, zijn Van Gelder niet bekend. "Daar herkennen wij ons niet in. Wel is het voorgekomen dat cliënten die normaal gesproken bijvoorbeeld twee keer per week hulp krijgen dat nu één keer per week hebben gehad."

Wel erkent Thalia dat het is voorgekomen dat ouderen een week geen hulp hebben gekregen. "Maar als iemand bijvoorbeeld geïndiceerd is voor twee uur hulp per week, hebben we dat gecompenseerd door een week voor of na de vakantie de gemiste hulp in te halen."

Klachten bij gemeente

Van Gelder van Thalia erkent dat wanneer mensen geïndiceerd zijn voor een bepaald aantal uren hulp het belangrijk is dat ze die hulp krijgen, omdat ze zelf de schoonmaakwerkzaamheden niet meer kunnen doen. Maar Van Gelder herhaalt dat Thalia het zo goed mogelijk heeft gedaan. "Wel had de communicatie op bepaalde punten beter gekund vanuit onze medewerkers." Van Gelder doelt dan op de telefoongesprekken die medewerkers hebben gevoerd met ouderen die opbelden met klachten.

Thuiszorg Thalia heeft een contract met de gemeente Emmen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Ook zijn er bij de gemeente Emmen klachten binnengekomen. "Vanuit de gemeente is daarop contact gezocht met Thalia en zijn de klachten besproken", zegt een woordvoerder. Volgens de gemeente zijn de klachten besproken en is er een oplossing gerealiseerd. De uitkomsten zijn met de gemeente Emmen gedeeld.

Wervingscampagne

Zowel Thalia en de gemeente Emmen erkennen dat het ieder jaar heel lastig is om voldoende vakantiekrachten te vinden. "Vanuit de gemeente hebben we cliënten geïnformeerd dat de ondersteuning er anders uit kan zien in de zomer dan normaal."

Daarom had de gemeente samen met de organisaties een advertentiecampagne opgesteld voor de werving van het personeel. Deze is op internet en social media verschenen. "Toch blijft de vakantietijd lastig", zegt Van Gelder.