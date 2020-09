VNO-NCW MKB Noord hoopt op snelle spoorlijnen uit groeifonds

"We hopen natuurlijk dat het ministerie een voorstel indient voor de Lelylijn, de snelle spoorlijn tussen Lelystad en Groningen", zegt Ton Schroor directeur van VNO-NCW MKB Noord. "Ook willen we graag de Nedersaksenlijn, de snelle spoorlijn van Enschede via Emmen naar Groningen onder de aandacht brengen. Veel van dat soort infrastructurele projecten kunnen niet meteen uit, maar vaak op lange termijn wel. Daarom zijn ze bij uitstek geschikt om uit zo'n fonds betaald te worden."

Politiek bepaalt niet

VNO-NCW MKB Noord ziet voor Drenthe ook tal van mogelijkheden als het gaat om de energietransitie. "Je kunt daarbij denken aan waterstof, maar ook aan het versterken van het Energienet. Zonnepanelen moeten nu op sommige plaatsen uitgeschakeld worden omdat het energienet het niet aankan. Als je de energietransitie ook in Drenthe wilt vormgeven dan moet je wel met je energie ergens naartoe kunnen. Ik wil daarom samen met onze partners en overheden bekijken wat we zouden kunnen optuigen zodat we daarvoor aanspraak kunnen maken op het fonds."

De politiek bepaalt niet welke projecten in aanmerking komen voor geld uit het fonds. Een onafhankelijke commissie gaat bekijken waarin geïnvesteerd wordt. Schroor is daar blij mee, ook omdat daarmee kan worden voorkomen dat het meeste geld naar de Randstad gaat.

"De leden uit die commissie zoals Feike Sijbesma komen uit het bedrijfsleven. Je hoopt dat zij gaan bekijken waar de investeringen het meest nodig zijn, zodat je er over 10 of 20 jaar het meeste profijt van hebt. Dan is per definitie niet de Randstad de beste uitkomst. Daar is schaarste aan ruimte, schaarste aan schone lucht, schaarste aan woningen. De Drentse gronden zijn een uitstekend alternatief."