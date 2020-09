Coronabesmettingen op RSG in Steenwijk: ‘Niet in de kramp schieten’

Op de RSG Tromp Meesters in Steenwijk zijn twee leerlingen positief getest op het coronavirus. Het tweetal zit in thuisquarantaine. De middelbare school heeft in nauwe samenwerking met de GGD een actieplan opgezet.

Op de RSG in Steenwijk zitten veel leerlingen uit Zuidwest-Drenthe. De klasgenoten van de besmette leerlingen zijn dit weekend geïnformeerd. Het lesprogramma gaat gewoon door, vertelt rector Teunis Wagenaar. "Dat was ook het eerste wat de GGD ons zei: Houd de school open. Natuurlijk houd je corona het liefst zo lang mogelijk buiten de deur, maar de GGD haalde ons al snel uit die droom. 'Meneer Wagenaar, dat mocht u misschien hopen, maar dit gaat straks twee à drie keer per week gebeuren', zei een medewerker tegen me."

De besmette leerlingen hebben lichte klachten. Wagenaar wist dat de eerste weken na de vakantie spannend zouden worden. "Iedereen komt vanuit allemaal verschillende hoeken en landen binnen. Je weet niet wat men heeft meegenomen." De strikte privacywetgeving is daarin een handicap, zegt de rector. "Vanwege de AVG-regels mogen we leerlingen niet vragen waar ze op vakantie geweest zijn. Sterker nog: officieel mogen we ze niet eens vragen of ze een coronatest gedaan hebben. Gelukkig vertelt men dat al snel uit zichzelf. Verder beroepen we ons op gezond verstand."

Ventilatiesysteem goedgekeurd

Het schoolgebouw aan de Lijsterbesstraat in Steenwijk behoort niet tot de jongsten, maar Wagenaar maakt zich geen zorgen. De ventilatiesystemen zijn bekeken en goedgekeurd. "Het is een oud gebouw, maar het werkt wel. Daarnaast hebben we de ramen zoveel mogelijk open", vertelt hij.

Of die ramen ook in de koude wintermaanden openblijven? "Misschien moeten de leerlingen dan een trui aan. Zo nuchter moeten we er maar mee omgaan. Met alle ramen open kan het wat koeler zijn, maar veiligheid is nu belangrijker."

Noodplan ligt klaar

Onderwijsminister Arie Slob wil een nieuwe landelijke schoolsluiting voorkomen. Hij zet in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. "Daar ben ik het helemaal mee eens", stelt Wagenaar.

"Ik denk dat we echt niet moeten hebben dat de situatie in Rotterdam ook geldt voor Steenwijk, en andersom. We moeten per veiligheidsregio kijken wat de goede stappen zijn. Er ligt wel een plan klaar voor wanneer de situatie erger wordt." De lessen worden volgens hem dan verkort, er wordt meer online les gegeven en leerlingen komen dan maar twee of drie dagen naar school.

Wagenaar: "Dat plan ligt klaar in een lade en ik hoop dat het daar blijft liggen. Voorlopig moeten we vooral niet in de kramp schieten. Ik ken ook collega-scholen waar echt niks mag. Dat is niet te doen, vind ik. We moeten leren om ermee om te gaan."