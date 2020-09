Oprichter Dorpsbelangen Nieuw-Buinen overleden

Oprichter Anne Kwant van Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is afgelopen donderdag overleden in zijn woonplaats Nieuw-Buinen. Hij is 74 jaar geworden.

De Vereniging voor Dorpsbelangen werd in 2008 opgericht. Kwant speelde hierin een belangrijke rol vanwege zijn goede contacten in het dorp. Naast zijn voorzitterschap bij Dorpsbelangen was Anne Kwant ook 17 jaar lang voorzitter van Huurdersvereniging 't Huurdertje. In die functie maakte hij zich sterk voor de belangen van huurders in Nieuw-Buinen en omgeving.

Kwant kreeg zo'n twee jaar geleden gezondheidsproblemen. In die tijd stopte hij met zijn voorzitterschap van de dorpsvereniging. Eind april van dit jaar nam hij ook afscheid als voorzitter van 't Huurdertje' vanwege zijn ziekte. Anne Kwant is vandaag in besloten kring begraven.