Voedselbank in Assen moet naar nieuwe plek: 'Dit is de mooiste'

Aan de Brunelstraat in Assen-Oost, waar de voedselbank alweer jaren in het souterrain zit, kon er niet langer veilig gewerkt worden. "Door de smalle ingang, en ook de beperkte ruimte, konden we daar de anderhalve meter afstand niet garanderen. De cliënten moeten veilig hun voedselpakketten kunnen halen, en onze vrijwilligers moeten ook veilig het werk kunnen doen. Vandaar de zoektocht naar een ander pand, en de uitkomst is zeer geslaagd", constateert Heerze.

Een blijvertje

Vanuit Assen-Oost verhuist de voedselbank de komende weken naar de wijk Marsdijk. Daar stond op het bedrijventerrein aan de Zeilmakerstraat nog een pand leeg. Met behulp van de gemeente Assen is een huurcontract afgesloten, maar wat Reitse Heerze betreft is deze nieuwe locatie 'echt een blijvertje'. "Hier zit een mooie ruime parkeerplaats voor, we hebben geen bewoners als buren, zodat niemand kan klagen dat het te druk wordt met auto's op dagen dat er uitgifte is."

En ook voldoet het pand aan alle eisen die het huidige coronatijdperk met zich meebrengt. "Moet je kijken, wat een ramen allemaal. Dat is handig voor een goede ventilatie, want dat moet je met corona wel hebben. Dat was in het souterrain aan de Brunelstraat ook niet mogelijk."

(Bekijk hier de reportage over de verhuizing, tekst gaat verder onder de video)

Eén looproute

Ook is de ruimte voor iedereen makkelijk bereikbaar, want alles is op de begane grond. "Geen gedoe meer met spullen in een lift. Wat een gemak straks voor ons. Dat scheelt zoveel werk", verzucht Heerze.

"En er zijn meerdere ingangen, zodat we één looproute kunnen realiseren. Via de zij-ingang laten we de cliënten straks naar binnen, waarna ze door de voordeur met volle tassen weer naar buiten gaan. Da's dan lekker dichtbij de auto, en dat is wel makkelijk met een volle krat of tas", vertelt Heerze.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Voor de uitgifte van goederen is er volop ruimte in het nieuwe pand van de Voedselbank in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Werk aan de winkel

Op 29 september is de opening van de voedselbank op de nieuwe locatie. Maar voordat het zover is, zijn de vrijwilligers er nog dagen zoet mee. Van onder tot boven moet het pand nog schoon en heringericht worden. Zo kruipen twee mannen op leeftijd op de knieën over de vloer van de toekomstige opslagruimte, om daar de lijmresten van de vloer te halen. Twee vrouwen poetsen samen de koelruimtes vakkundig schoon, met een ouderwetse schemerlamp als lichtpunt.

Ook moeten er aan de achterkant van het pand nog een paar raampartijen uitgebroken worden, zodat de vrachtwagens met goederen wat makkelijker kunnen lossen. "Ja, d'r is nog heel wat werk te verzetten. We vragen best veel van onze vrijwilligers. Maar iedereen is echt enthousiast. We zijn natuurlijk al wat ouder, en merken het natuurlijk ook wel aan ons lijf dat de jaren tellen. Maar deze mooie plek, dat maakt veel goed", besluit Heerze.