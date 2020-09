Boa in natuur krijgt vaker grote mond en is bijna vuilnisman

"In Emmen hebben we ook nog zo'n container staan. En binnen een paar weken zijn die vol", zegt Jan Heikens, boswachter bij Staatsbosheer. Een toename van het dumpen van afval heeft in zijn ogen zeker te maken met corona.

Extra kosten

"Het lijkt wel of iedereen zijn schuur aan het opruimen is. Men neemt dan niet meer de moeite om de spullen weg te brengen naar waar het hoort. Men dumpt het in de natuur. Dit moeten we met zijn allen betalen. Er zit een rekening aan voor Staatsbosbeheer. Het geld wat we hieraan uitgeven kunnen we niet meer besteden aan een leuk bankje. En dat is zo jammer. Het kost kapitalen."

Ook Natuurmonumenten is de overlast helemaal zat. "Er moet meer geld vrijkomen voor toezicht. Daar moet ook een eerlijk bedrag voor zijn. We zijn geen vuilnismannen, we zijn boswachters. We komen op voor de natuur en daar moet worden gehandhaafd. We voelen ons er weleens alleen voor staan in de buitengebieden. Het kan niet zo zijn dat wij als vereniging daarvoor op moeten draaien", zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

De 'oogst' afval van twee weken (Rechten: RTV Drenthe)

Wat er aan te doen is? "Ik herhaal het nog maar eens dat het de bedoeling is dat mensen hun afval gewoon meenemen", zegt Zwiers. En om iets te doen tegen de toegenomen drukte zou er wat Natuurmonumenten meer natuur bij moeten komen. "We hebben maar 13 procent natuur in Nederland en door corona blijkt nu dat dit gewoon te weinig is."

Verwensingen

Boa Heikens merkt ook dat mensen sinds de coronacrisis steeds vaker een kort lontje hebben. "Klootzak. Zoek een andere baan. Waar ben je mee bezig? Dat soort verwensingen. Daar zitten we echt niet op te wachten. We zijn ook maar mensen. We doen gewoon ons werk. Het is een vergrimming van de maatschappij die er voor corona niet zozeer was", aldus Heikens.

Hij is uitgerust met pepperspray, handboeien en een wapenstok. Ook heeft hij een mobilofoon waarmee hij extra assistentie kan aanvragen. Het is bijna dezelfde uitrusting als de politie. Want deze boa's werken helemaal alleen in het buitengebied waar het inroepen van versterking langer duurt. "Gelukkig heb ik deze attributen tot nu toe nog nooit nodig gehad, maar ik vind het wel fijn dat ik ze als uiterste middel achter de hand heb", zegt Heikens.

Elders ook meer overlast

Is het werk nog wel leuk zo? "Mijn werk vind ik zeker leuk, anders zou ik het niet al 40 jaar doen. Er zitten heel veel mooie kanten aan. Een opgaande zon in de ochtend, zingende vogels. Ik zou dit niet willen missen. Ondanks zo af en toe die onjuiste bejegeningen van mensen. Maar goed, dat nemen we op de koop toe", besluit Heikens.

De Drentse boswachters zijn niet de enigen die een toename van de overlast constateren. Het tv-programma De Monitor liet 158 boa's en boswachters een vragenlijst invullen en 83 procent van de boswachters beantwoordde die vraag met 'ja'.