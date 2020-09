Strijd tegen laaggeletterdheid: 'Vooral voorlezen is erg belangrijk'

In Drenthe heeft 1 op de 10 volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Dit zijn zo'n 45.000 mensen in onze provincie. Laaggeletterden beheersen de Nederlandse taal vaak onvoldoende om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. En daarvoor wordt in de Week van Lezen en Schrijven aandacht gevraagd.

Een drukke week dus voor het Taalhuis in Hoogeveen, waar mensen langskomen die hun taalvaardigheden willen verbeteren. Maar niet alleen op het gebied van lezen en schrijven krijgen mensen in het Taalhuis ondersteuning. Ook hebben veel laaggeletterden moeite met de digitale samenleving.

''Veel mensen missen ondersteuning in het dagelijkse leven op dat gebied. Vooral voor ouderen is er ten opzichte van vroeger veel veranderd. Dit gaat bijvoorbeeld over internetbankieren en het werken met een OV-chipkaart'', vertelt coördinator van het Taalhuis, Annet Hofstra.

Relatief veel laaggeletterden

Hoogeveen is een van de Drentse gemeenten die relatief veel laaggeletterde inwoners kent. ''Het idee dat bij het Taalhuis enkel mensen met een migratieachtergrond komen voor hulp, is een misverstand."

Volgens Hofstra is het niet gek dat Hoogeveen een stad is met relatief meer inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. "Veel mensen in Hoogeveen volgen een praktische opleiding en er is hier geen hbo-school of universiteit. Er is minder scholing mogelijk dan bijvoorbeeld in Groningen, waar weer meer studenten zitten. Daarom zie je in Hoogeveen verhoudingsgewijs ook een hoger percentage laaggeletterden vergeleken met andere delen van Nederland,'' zegt Hofstra. ''In de zuidoosthoek van de provincie zie je dit verschijnsel trouwens ook.''

Het belang van voorlezen

Ondanks allerlei pogingen in Drenthe om geletterdheid te stimuleren, ziet ook Gerda de Vries van bibliotheek De Nieuwe Kolk in Assen dat het aantal laaggeletterden in de provincie nog steeds een probleem is. ''Maar dat is in heel Nederland het geval en we werken er hard aan.''

Zo probeert DNK lezen en schrijven deze week te stimuleren bij mensen, zodat een taalachterstand voorkomen kan worden. De Vries benadrukt hoe belangrijk het voorlezen bij jonge kinderen is. ''Het begint al met het bekijken van plaatjes en het praten over wat je ziet in een boekje. Het is belangrijk voor de ontwikkeling dat een kind al vroeg in aanraking komt met taal.'' Daarom krijgen kinderen bijvoorbeeld een Boekstart-pakket, zodat kinderen al jong enthousiast worden van lezen.

