CDA: Behoud theater De Kimme als multifunctioneel centrum voor Zuidlaren

Het CDA Tynaarlo wil onderzoeken of theater De Kimme op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren een multifunctioneel centrum voor het hele dorp kan worden. GGZ-instelling Lentis wil De Kimme sluiten en slopen. Het gebouw wordt te weinig gebruikt, is te duur en de zorginstelling heeft het geld hard nodig voor zorg. Maar er is protest tegen het sluiten van De Kimme.

Zo heeft een petitie van de cliëntenraad bijna 800 handtekeningen opgeleverd. Ze willen het gebouw met theater, sportzaal en kantoorruimtes behouden, omdat het een belangrijke ontmoetingsplek is. Morgenavond wordt de petitie door initiatiefnemer Bert Kuiper aangeboden in de gemeenteraad. Dan bespreekt de raad ook de mogelijke toekomst van theater De Kimme, en de eventuele rol van de gemeente in dit verhaal.

Miljoeneninvesteringen

Op verzoek van de raad liet wethouder Hans de Graaf van financiën de mogelijkheden onderzoeken van behoud van De Kimme en een eventuele rol daarin van de gemeente. Maar uit een zogeheten 'quickscan' blijkt dat dit al snel uitdraait op miljoeneninvesteringen.

Voor instandhouding van het complete gebouw met theater, sportzaal en kantoorruimtes is de komende drie jaar een investering van zeven ton nodig. Dan gaat het alleen om noodzakelijk onderhoud. Renovatie zou volgens een Arcadis-rapport uit 2016 tussen de vier en acht miljoen kosten. En algehele nieuwbouw, met alleen een theaterfunctie omdat dit vooral van maatschappelijk belang is voor Zuidlaren, zou tussen de zeven en twaalf miljoen kosten.

Weinig gebruikt

Volgens het college van B en W is dat wel heel veel geld voor een theater dat maar weinig gebruikt wordt. Van de zestig reserveringen per jaar, komt ongeveer de helft van Lentis zelf. De andere helft zijn externe partijen. Maar Lentis wil stoppen met het gebruik van De Kimme voor interne activiteiten. Die wil daarvoor andere gebouwen op het Dennenoord-terrein gebruiken. "Dus blijven er maar weinig gebruikers over", zo blijkt uit de quickscan. "Afgaande op het gebruik van de afgelopen twee jaren, is de verwachting dat de zaal zo'n vijftien maal per jaar verhuurd kan worden aan een externe partij", is de conclusie. Bovendien staat de gemeente Tynaarlo al voor grote financiële opgaven, met miljoenentekorten op het sociaal domein.

Toch wil het CDA proberen De Kimme voor Zuidlaren te bewaren. "Het is te makkelijk om nu al de handdoek in de ring te gooien", aldus de partij.

Dennenoord verbinden met dorp

De fractie wil dat De Kimme wordt meegenomen in een uitgebreid onderzoek naar een integraal accommodatiebeleid voor verenigingen en culturele instellingen in het dorp. "Als multifunctioneel centrum zou De Kimme een mooie verbindende schakel kunnen zijn tussen het ggz-terrein van Dennenoord met de rest van het dorp." Volgens het CDA kan de gemeente met zo'n MFC De Kimme per saldo nog wel eens goedkoper uit zijn, dan met het inwilligen van alle huisvestingswensen van lokale verenigingen.

De 800 handtekeningen die zijn ingezameld, geven volgens het CDA in elk geval aan dat er draagvlak is voor behoud van De Kimme. Vanuit die betrokkenheid zou er een stichting opgericht kunnen worden, zo oppert de CDA-fractie. Die zou uit een groep betrokken mensen kunnen bestaan die de exploitatie op zich zou willen nemen.

Morgenavond praat de raad van Tynaarlo over de toekomst van theater De Kimme.

