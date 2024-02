Van ruilen komt huilen? Niet op de kledingruilbeurs van jongeren uit Assen

Liefhebbers van tweedehands kleding hadden vandaag een leuke middag in cultuurcentrum DNK in Assen. Jongerenpanel Oui We organiseerde een kledingruilbeurs voor iedereen die op zoek wilde naar een nieuwe outfit.

Geld hoefde je niet mee te nemen, wél een selectie uit je eigen kledingkast. Bezoekers van de beurs mochten voor ieder ingeleverd kledingstuk iets van iemand anders uitzoeken.

Duurzaamheid is populair

"We vinden duurzaamheid erg belangrijk", vertelt Meike Verdouw van het jongerenpanel. "Met de beurs willen we laten zien dat het helemaal niet nodig is om iedere keer iets nieuws te kopen, wanneer je andere mooie kleding wil hebben."

Daar denken veel andere mensen ook zo over, blijkt wel aan het aantal bezoekers. Al snel na de opening van de beurs krioelt het in DNK van de shoppers die enthousiast door de kledingrekken spitten. Op zoek naar een nieuwe aanwinst.

Daverend succes

Behalve kleding ruilen, konden bezoekers ook meedoen aan workshops kledingreparatie om zelf te leren hoe je kapotte t-shirts of jassen met missende knopen er weer bovenop krijgt.