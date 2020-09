Na 74 jaar verdwijnt Bakkerij Kolkman uit Zuidoost -Drenthe

"Het is goed zo, maar het doet wel een beetje pijn", zegt Bert Kolkman drie weken voordat hij de sleutel overdraagt. "Onze zoon gaf een jaar of vijf geleden al aan dat hij de zaak niet in zijn eentje wilde overnemen en wij hebben de pensioenleeftijd allang bereikt. Dus anderhalf jaar geleden zijn we gaan kijken naar een oplossing. Na veel praten wil bakkerij Sieben de zaak overnemen en daar zijn we heel blij mee. Je moet er toch niet aan denken dat je het pand te koop moet zetten en dat het ophoudt", aldus Kolkman.

Naam verdwijnt van de gevel

"Maar de naam Kolkman heeft 74 jaar op de gevel gestaan dus dat die naam verdwijnt, ja dat is niet leuk." Kolkman, zijn vrouw en hun zoon werken alle drie nog in de zaak, maar stoppen daar per oktober mee. "Dat wordt wel even wennen", verwacht Kolkman. "We zijn hier nu elke dag en dat we hier straks niet meer dagelijks naar toe gaan ga ik wel missen. Maar ik moet natuurlijk straks weer brood kopen dus ik zal nog geregeld langsgaan en even een praatje maken."

Maar niet te vaak, zegt Kolkman stellig. "Ik wil Sieben niet voor de voeten lopen." Het zijn nu nog drukke weken voor Kolkman en zijn vrouw. Zo is er nog een hoop administratie te doen. Maar op 1 oktober is het echt klaar en tijd voor andere dingen. "Ik vervul nog een aantal bestuursfuncties dus daar heb ik straks meer tijd voor. En verder moeten we denk ik wennen. We gaan wel genieten van onze vrijheid. Als we nu een weekje op vakantie willen moeten we dat helemaal plannen en dat hoeft straks niet meer. Daar gaan we wel gebruik van maken."

Kolkman wil graag afscheid nemen van zijn vaste klanten, maar door alle coronamaatregelen weet hij nog niet hoe. Daar denkt hij nog over na. Maar helemaal dicht gaat het boek niet. In plaats van klanten helpen, zit hij straks zelf op het terras van de bakkerij een kopje koffie te drinken. "En als ik het erg ga missen, kan ik altijd nog thuis een broodje bakken."