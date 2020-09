Tientallen boeren trekken voor protest naar gemeentehuis Beilen

De Veiligheidsregio Drenthe had op 6 juli demonstraties met landbouwvoertuigen verboden, nadat boeren meerdere dagen achter elkaar blokkades hadden opgezet. Dat weerhield een aantal boeren op 8 juli er niet van om met trekkers naar Attero te rijden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de regering. De politie pakte vervolgens tientallen actievoerders op, onder wie minderjarigen.

De Veiligheidsregio gaf vanavond uitleg aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe.

Menigte

Abe Dijkstra deed voor het gemeentehuis in Beilen het woord namens de boeren. Het zit de menigte volgens Dijkstra dwars dat een aantal demonstranten, die zich vervolgens hadden verzameld bij een boerderij, 'met machtsvertoon' werden gearresteerd. "Waarom werden mensen een uur na de demonstratie op een privéterrein gearresteerd?" Hij wijst op het 'politievertoon', zoals de inzet van de ME. "Blijkbaar hebben die alle volmacht om onschuldige mensen, zelfs vrouwen en kinderen, uit het huis te halen van de boer. Hoe kan dat in een vrij land als Nederland?"

'Demonstreer op een goede manier'

Voorzitter Marco Out van de VRD kwam naar buiten om de boeren te woord te staan. "Voor iedereen was bekend dat je niet mocht demonstreren met landbouwvoertuigen", zegt Out. Hij zegt dat als je spelregels afspreekt, je eraan moet houden. "Als je zegt dat iets niet mag en dan niet optreedt, dan ben je geen knip voor de neus waard."

Out wijst nog op de coronamaatregelen. "Als u wilt demonstreren, doe het dan op een goede manier. Dus niet zoals hier. Zo hebben we afgesproken dat dat gebeurt op anderhalve meter afstand van elkaar."

'Overheid is aan zet'

Dijkstra zegt geen duidelijke antwoorden te hebben gekregen. "De boeren zijn heel rustig, dat zie je hier. Elke demonstratie van de boeren is vlekkeloos verlopen", aldus Dijkstra. "Maar constant worden de zaken ontmoedigd. Waarom worden mensen die voor hun recht opkomen constant de hoek in gedreven en keihard in elkaar geslagen?"

"De overheid is aan zet om zaken goed te regelen naar boeren en burgers toe", zegt Dijkstra. "Of er nog meer acties komen? Het ligt eraan wat de overheid gaat doen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: 'nu ben ik er klaar mee'."

Lees ook: