Stadskanaal-Noord stapt uit overleg windpark Veenkoloniën

De groep, die anoniem wil blijven, wilde graag in overleg komen met de gemeente Stadskanaal als het gaat om de komst van het windpark in de Drentse Veenkoloniën, maar dit lukte niet.

'Wat kan de gemeente voor ons doen?'

"Wij als groep bewoners zijn naar de gemeente gegaan met de vraag: wat kan de gemeente voor ons betekenen als het gaat om de komst van de windmolens?", legt een bewoner uit. "We hebben een gesprek gehad met de wethouder en een ambtenaar."

De bewoners hekelen de houding van de wethouder, Goedhart Borgesius. Tijdens het gesprek zou een stuk met informatie in de krant zijn beloofd. "We hadden verder daar wel een positief gevoel over en we zouden het van tevoren ook nog even mogen lezen."

Sindsdien is het stil gebleven en heeft ook het bewonersplatform niks meer gehoord. De telefoon wordt niet meer opgenomen op het gemeentehuis. "Ik heb nog een paar keer gebeld, iemand anders uit de groep ook. Niks. We kwamen niet met de insteek om geld of iets te krijgen, maar gewoon ondersteuning vanuit de gemeente. Er is nooit enige vorm van communicatie vanuit de gemeente naar ons toe geweest over dat hele windmolenpark. We wisten niet van het bestaan van een adviesraad af."

"Kijk naar gemeenten als Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Die hebben veel informatie op hun website staan over het windpark. Bij Stadskanaal helemaal niks. We hebben nooit iets gehoord."

De plek vanaf Stadskanaal-Noord richting het toekomstige windpark (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De bewoners vinden dat de gemeente verzaakt in haar taak om de burgers te informeren en te faciliteren. "Vorig jaar september is er dan een informatieavond geweest. Bijna zes maanden na het oprichten van de adviesraad. Als we ervan hadden geweten, hadden we gelijk vanaf het begin erin kunnen springen. We voelen ons nu een vreemde eend in de bijt."

'Bij wie moeten we straks terecht als het windpark er staat?'

"Ik weet zeker dat we er veel meer uit konden halen als we vanaf het begin actief betrokken waren geweest. Het lijkt nu te laat om aan te haken. En bij wie moeten we straks terecht als het windpark er staat? Er zijn veel mensen die zich zorgen maken. Naar de pers stappen lijkt nu de laatste optie die we hebben."

Rob Rietveld is als adviseur bij de OmgevingsAdviesRaad in Aa en Hunze betrokken. "Ik heb de inwoners uit Stadskanaal-Noord erbij gehaald, omdat daar ook windmolens in een bepaalde straal van hun huizen afkomen. Het geld van het gebiedsfonds mag de provinciegrens dan niet over, maar de burenregeling gaat hen wel aan evenals de participatie-mogelijkheden en de aanbieding voor goedkopere stroom. Daar wordt ook over gesproken en beslist in de adviesraad. Ik zit in veel adviesraden in het hele land, maar het komt heel weinig voor dat een gemeente niet met haar eigen bewoners in gesprek wil en niet ondersteunt en informeert."

Een bewoner uit de groep overweegt nu toch om terug te keren in de adviesraad. "Ik vind het gewoon een schandalige houding. En ik vind het ook niet kunnen dat er dan niemand meer vanuit Stadskanaal-Noord in de adviesraad zit. Maar ik kan het niet allemaal in m'n eentje doen."

Reactie gemeente Stadskanaal

Wethouder Goedhart Borgesius zegt in een reactie dat hij de kritiek ter harte neemt. "Ik zal het opnemen met onze ambtenaren", geeft hij aan. "We hadden voordat corona kwam overigens verschillende inloopavonden georganiseerd. Dat kan nu niet. Maar we zullen het meenemen in het participatietraject. Dit komt zeer beslist nog aan de orde."

De namen van de bewoners uit Stadskanaal-Noord zijn bij de redactie bekend.