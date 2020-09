Boerderijgezin Ruinerwold ziet nog een pand in Zwartsluis leeggehaald worden

Een ondernemer uit Zwartsluis meldt aan Zwartsluis Actueel dat het pand aan de Kerkstraat door de rest van de familie zelf wordt leeggehaald. De verhuurder van het pand helpt daarbij.

Volgens de ondernemer knapt de nieuwe eigenaar van het pand het voormalig onderkomen van het boerderijgezin komende winter op. Het pand wordt daarna deels gebruikt als winkel met daarboven appartementen.

Dossier Gezin Ruinerwold

